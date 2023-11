Stiri pe aceeasi tema

- Abonamentele KultCard pentru stagiunea actuala a Teatrului Maghiar de Stat „Csiky Gergely” din Timișoara pot fi achiziționate cu 70 de lei. Acesta este cadoul instituției pentru spectatorii sai fideli la aniversarea a 70 de ani de activitate.

- Sala Studio a teatrului maghiar timișorean „Csiky Gergely” va gazdui in aceasta saptamana, in doua reprezentații ale spectacolului „Totul este altfel” produs de compania Nezomuveszeti Kft. din Budapesta, care vor avea loc in 18 octombrie, de la ora 18:00 și 20:00. Compania budapestana revine pentru…

- Muzeul de arta timișorean a inaugurat, ieri seara, la parterul cladirii, un spațiu de mediere culturala, mai ales pentru copii, care au astfel posibilitatea de a cunoaște patrimoniul muzeului cu ajutorul tehnicii digitale și a educatorilor muzeali care vor oferi acestora diferite programe culturale,…

- Teatrul Colibri Craiova participa la Festivalul Internațional de Animație „Sub bagheta lui Merlin“ – ediția a VIII-a. Festivalul este organizat de Teatrul pentru copii și tineret Merlin. Miercuri, 4 octombrie, publicul timișorean se va bucura de spectacolul „Pic“, de Ana Cucu Popescu și Delia Gavlițch.…

- Spectacolul „Caravaggio”, pus in scena de teatrul maghiar „Csiky Gergely” din Timișoara, va fi jucat in 27 septembrie, de la ora 20:00, in sala Majestic a teatrului Odeon, in cadrul Festivalului Teatrelor Maghiare la București – Bukfeszt, organizat de Uniunea Teatrelor Maghiare din Romania – MASZIN…

- Stadionul Lego ce va fi ridicat la Timișoara, in Calea Buziașului, va fi unul cu design unic, anunța viceprimarul Cosmin Tabara. La realizarea proiectului au contribuit și suporterii, cu idei și sugestii, mai anunța acesta. De curand, documentația proiectului a fost depusa spre analiza la Comisia de…

- Chiar inainte de ridicarea cortinei peste noua stagiune, Teatrul Maghiar de Stat „Csiky Gergely” din Timișoara organizeaza evenimentul intitulat Actor's World Championships - Olimpiada Actorilor. Manifestarea, devenita tradiționala, va avea loc anul acesta in perioada 2-3 septembrie.