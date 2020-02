Eric Abidal este al patrulea director tehnic al Barcelonei care poate fi demis in ultimii 5 ani. Francezul ar plati pentru atacul dur care l-a infuriat pe Messi, acuzatiile la adresa lui Xavi si falimentul gestionarii ultimului mercato. Cutremurul provocat de interviul acordat de Eric Abidal in Mundo Deportivo are replici in serie la Barcelona, intrata intr-o criza institutionala fara precedent. ...