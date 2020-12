Stiri pe aceeasi tema

- Gabriela Firea ii acuza pe Ludovic Orban și pe Nicușor Dan de promisiuni false, facute doar in scop electoral: "Plicușor Ban și Orban Sica Mandolina - a tunat și i-a adunat! Gogoși, manipulari, exagerari, cinism și nepasare fața de oameni. Se incurca in propriile minciuni." a scris aceasta joi, pe pagina…

- Fostul primar al Capitalei, Gabriela Firea (PSD), a apreciat miercuri ca „mitul” schimbarii in bine aparut in jurul lui Nicușor Dan , noul primar al Capitalei, a picat dupa ce s-a terminat campania electorala, dupa ce edilul a transmis ca in ceea ce privește termoficarea și apa calda, bucureștenii vor…

- Schimbare protocolului de testare a cetațenilor trebuie schimbat in regim de urgența. Este solicitarea PSD facuta Guvernului prin intermediul prim-vicepreședintelui PSD. Gabriela Firea afirma ca Romania este singura „țara europeana care a ramas incremenita in proiectul inițial, și anume se testeaza…

- Intr-un mesaj postat pe Facebook, Marcel Ciolacu i-a criticat in termeni duri pe Klaus Iohannis, pe Ludovic Orban și pe miniștrii liberali. Presedintele PSD s-a aratat convins ca aceștia au scapat de sub control pandemia de coronavirus.Responsabilitatea pentru situatia in care se afla astazi Romania…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a catalogat miercuri ca fiind „groaznic de grețos” faptul ca Guvernul și președintele Klaus Iohannis dau vina pe romani pentru raspandirea masiva a coronavirusului, dupa conferința de presa in care șeful statului a zis ca „sanatatea este atacata de Covid-19, iar societatea…

- "O imbratisare, o floare si mii de multumiri celor 250 de mii de bucuresteni care m-au votat! Va voi purta in suflet toata viata! Din pacate, din cei un milion opt sute de mii de alegatori inscrisi in liste, au participat la vot doar 650 de mii. Pentru a-mi fi continuat activitatea si proiectele,…

- „Cu elicopterul pregatit și Primaria inchisa de azi pana duminica, Elena Ceaușescu lanseaza ultimele fake-news-uri pentru București. Chiar in aceste momente, in disperarea de final de campanie, intr-o emisiune de televiziune, cabinetul numarul doi in PSD, Gabriela Firea, revarsa rauri de minciuni, invenții…

- Dupa ce Gabriela Firea a anunțat ca participa la dezbateri electorale doar daca ceilalți participanți iși fac teste covid și antidrog, Traian Basescu spune ca „a alergat indata la laboratoare” și și-a facut analizele solicitate de „impostoarea corupta”, și ca acestea sunt negative. „In aceste conditii…