Abia acum? Botezatu, „dat pe spate” de Vama Veche

- Pentru cateva zile, Catalin Botezatu s-a relaxat și s-a distrat la malul marii, in stațiunea Vama Veche. A fost pentru prima data cand a ajuns acolo. Intr-un interviu pentru Fanatik , creatorul de moda s-a declarat incantat de tot ce a gasit acolo, de restaurante, de plaje, de unitațile de cazare. „E…

- „Adrian Caciu, Ministrul Finantelor, spune ca „90% dintre antreprenorii din Romania sunt antreprenori-babuini”. Asa gandeste Ministrul Finantelor despre mediul de afaceri din Romania. Omul acesta ar trebui zburat imediat din functie. Nu poti sa spui despre oamenii care tin in spate economia ca sunt…

- Nu de puține ori autoritațile atrag atenția asupra pericolelor care sunt in mediul online, de cele mai multe ori persoanele de pe internet fiind altele decat cele din viața reala. Polițiștii recomanda copiiilor sa nu traverseze strada prin locuri nepermise, ci doar prin cele special amenajate si semnalizate…

- „Cand stam in genunchi, alții ni se par mari”, a spus Dan Negru intr-o postare in care a sugerat ca Romania este „mult peste ce are Grecia azi”. „Cand stam in genunchi, alții ni se par mari! Am ajuns printr-o conjunctura in Grecia. Știam ca Atena, leaganul civilizației democratice a ajuns demult un…

- In ultima vreme stațiunea balneara Borsec este vizitata frecvent de ursi care cauta in tomberoane și fac ravagii pe traseele turistice. Localnici spun ca in fiecare zi primesc mesaje RO-ALERT din cauza ursilor.Proprietarii de pensiune se plang ca teama de a da nas in nas cu ursul ii face pe turisti…

- Dupa aproximativ 24 de ore de la anunțul privitor la al doilea caz de variola maimuței, Ministerul Sanatații a transmis, ieri, ca a fost confirmat al treilea caz, in țara noastra. ”Este vorba despre un barbat de 31de ani, care s-a prezentat ieri la un spital din București. Simptomele au aparut pe data…

- Un barbat de 32 de ani, diagnosticat cu variola maimutei, este in stare buna si va ramane in izolare, informeaza Ministerul Sanatatii. Investigatiile de laborator au confirmat, marti, ca pacientul este infectat cu variola maimutei. Potrivit sursei citate, acesta s-a prezentat la o clinica medicala din…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu, a declarat marti ca sunt in jur de 320 de mari companii in Romania cu cifra de afaceri peste 100 de milioane de euro, iar acestea platesc in medie cam 0,8% impozit pe profit, mai putin decat platesc microintreprinderile. „Sunt in jur de 320 de mari companii…