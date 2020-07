Stiri pe aceeasi tema

- O colonie cu aproximativ 200 de lilieci din doua specii protejate in Romania, liliacul mare cu potcoava si liliacul caramiziu, a fost descoperita recent intr-o bisericuta de lemn din localitatea Zalnoc județul Salaj.

- O colonie cu circa 200 de exemplare din doua specii de lilieci protejate in Romania - liliacul mare cu potcoava si liliacul caramiziu - a fost descoperita recent intr-o bisericuta de lemn din localitatea Zalnoc, judetul Salaj, cu ocazia unor lucrari de restaurare a acoperisului lacasului de cult…

- O colonie cu circa 200 de exemplare din doua specii de lilieci protejate in Romania - liliacul mare cu potcoava si liliacul caramiziu - a fost descoperita recent intr-o bisericuta de lemn din localitatea Zalnoc, judetul Salaj, cu ocazia unor lucrari de restaurare a acoperisului

- Un proiect important al Primariei Orașului Tismana este blocat de .. liliacul mediteranean cu potcoava. Captarea apei pentru distribuire in localitațile componente ale orașului nu poate fi realizata decat dupa finalizarea unui studiu de impact asupra speciilor protejate de lege. Administrația publica…

- Razboiul politic s-a „indulcit”. PSD-iștii fac o comparație intre prețurile din ultimele luni, susținand ca o savarina era cumparata cu 3 lei in timpul guvernarii PSD, iar acum, in timpul Guvernului PNL costa 6 lei. PSD Tismana a postat pe Facebook un montaj foto cu ceea ce ar fi diferenta dintre pretul…

- Suntem fruntașii UE cand vine vorba de accidente grave, soldate cu decese. Și, deși am fi putut accesa bani de la UE sa construim autostrazi, ne-am fofilat cu scuze puerile. Curtea europeana de conturi identifica, intr-un raport privind infrastructura UE, ca in Romania este necesara o autorizație…

- Sacalul auriu, ruda șacalului african, a aparut in Romania dupa ce a disparut lupul, iar daca pana acum 5-10 ani era prezent doar in sudul tarii, acum este intalnit in majoritatea județelor, reprezentand un risc pentru ecosistem. Lupul este mai mult prezent in carti si mai putin in padurile din Romania.…

- O echipa internaționala lucreaza in aceste zile la Depozitul Ecologic de Deșeuri din Brașov, alaturi de subcontractorii FIN-ECO – constructorul RS Activ și consultantul KLARWIN Romania, pentru implementarea instalației de captare și ardere a gazului de depozit Sistemul de captare și transport a gazului…