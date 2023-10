ABBA Symphonic Tribute Show la Sala Palatului: Program si reguli de acces

Stiri pe aceeasi tema

- Goran Bregovic & Wedding and funeral band revine pe 7 Octombrie la Sala Palatului. Showul este un “Best Of” al carierei artistului si va include toate piesele care l-au facut celebru. Invitat special cu un show in recital de 45 de minute este Cobzarul Simion Bogdan & Lautarii de Matase. PROGRAM 19:00…

- Cele mai cunoscute teme sonore din productiile Disney se vor auzi live, pe 2 noiembrie in Bucuresti intr-un spectacol in premiera Continue reading Premiera in Romania: Concert „DISNEY 100” pe 2 noiembrie la Sala Palatului at Tabu.

- Exista din nou risc la locul exploziilor de la Crevedia . Pompierii intervin, la aceasta ora, si incearca sa raceasca o cisterna cu GPL. Cercetarea la fața locului a fi posibila abia dupa finalizarea acestei etape. La fața locului se mai afla o cisterna care ar avea combustibil inauntru.Accesul in zona…

- Cea de-a XXVI-a editie a Festivalului International "George Enescu" debuteaza duminica, la Sala Palatului din Bucuresti.Timp de 29 de zile, pe scenele de la Sala Palatului, Ateneul Roman, Sala Radio, Sala Auditorium si Teatrul Odeon vor urca peste 3.500 de artisti invitati, in cadrul a 90 de concerte,…

- Program si regulament de acces pentru concertul Depeche Mode de pe Arena Nationala BucurestiFormatia britanica Depeche Mode va concerta din nou in Romania, miercuri, pe Arena Nationala din Bucuresti. In deschidere vor urca pe scena Haelos. Accesul se face incepand cu ora 17.00. Biletele pot fi achizitionate…

- Trupa britanica Coldplay va concerta la București, pe Arena Naționala, pe 12 iulie 2024. Turneul „Music of the spheres world tour” al formației Coldplay va debuta la Atena, capitala Greciei, pe 8 iunie 2024. Se va incheia pe 30 august 2024, la Dublin, in Irlanda. Fanii vor putea achiziționa tichetele…

- Trupa Guns N' Roses, reunita pentru prima oara in formula consacrata, concerteaza, duminica, pe Arena Nationala din Bucuresti. Componenta trupei pentru turneul mondial din 2023 este Axl Rose, Slash, Duff McKagan, Dizzy Reed, Richard Fortus, Frank Ferrer si Melissa Reese.

- Alternosfera revin la Arenele Romane si in 2023 pentru showul etalon al anului, intalnirea anuala cu fanii din Bucuresti, pe 14 iulie in aer liber! Trupa a promis cateva surprize in cadrul celui mai mare show anual al trupei. Invitati speciali sunt DOMINO. DOMINO vin din Sibiu si abordeaza un alternativ…