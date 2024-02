Stiri pe aceeasi tema

- Europa se pregatește de ce e mai rau, inclusiv pentru un razboi, iar oficiali de la Bruxelles au anunțat ca vor sa mareasca masiv producția industriala militara. Este șansa Romaniei, arata experții in domeniu care atrag atenția ca acest moment nu trebuie ratat.

- Ultimii locuitori ai orașului ucrainean Avdiivka, ramași in subteran in ultimele saptamani din cauza bataliilor dure intre aparatorii ucraineni și invadatori, au parasit orașul, duminica, in condițiile in care armata lui Putin a intrat in oraș dupa retragerea armatei ucrainene.

- Cristian Tanase (36 de ani), fost fotbalist la FCSB și FC Argeș, printre altele, a fost filmat in ipostaze tulburatoare, intins pe jos in holul blocului, aparent cu gura sangeranda. Retras din activitate, Cristi Tanase, fost jucator cu 41 de meciuri in naționala Romaniei, continua sa fie surprins in…

- Ciclistul roman Vlad Dascalu (26 de ani) risca sa rateze participarea la Jocurile Olimpice de la Paris, la care s-a calificat, pentru ca n-a fost gasit la trei controale antidoping, potrivit sptfm.ro.

- Vlad Dascalu (26 de ani), ciclist roman calificat la Jocurile Olimpice, risca sa rateze participarea la Olimpiada din vara, dupa ce nu s-a prezentat la 3 controale antidoping. Potrivit regulamentului WADA (Agenția Mondiala Antidoping), sportivii sunt obligați sa se faca disponibili pentru controalele…

- Dragoș Iancu, mijlocașul lui Hermannstadt, a vorbit cu reporterii GSP prezenți in cantonamentul din Antalya, dupa infrangerea sibienilor cu Winterthur. GSP are 4 reporteri in Antalya: Eduard Apostol, Remus Dinu, Cristian Preda și Ionuț Iordache sunt prezenți pe toata durata cantonamentelor echipelor…

- Milan Skriniar, 28 de ani, victima unei dislocari a tendonului lateral peroneal la glezna stanga, va fi supus unei intervenții chirurgicale la Doha, saptamana viitoare. Atunci se va afla exact cat va lipsi capitanul Slovaciei. Risca sa rateze Euro 2024. Pe 26 iunie, jucam contra slovacilor la Frankfurt.…

- Cehia a invins Spania, scor 30-22, in grupa principala 4 de la Campionatul Mondial de handbal feminin. Vicecampioana din 2019 risca sa rateze calificarea in sferturile de finala. Cehia se poate dovedi surpriza ediției din acest an a Campionatului Mondial. Este p naționala fara mari pretenții, dar care…