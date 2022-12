Stiri pe aceeasi tema

- BONJOUR MADAME este cel mai nou single al trupei de rock și alternative Alternosfera. Videoclipul piesei a fost lansat in urma cu cateva zile pe contul de youtube al formației și reprezinta primul single de pe viitorul album.

- This week, the EU has launched a training mission for Ukrainian soldiers. It is the largest EU military mission so far. At the defence ministers' meeting in Brussels, its outlines became clearer. When it comes to delivering weapons to Ukraine to replenish depleted stocks, the EU warns individual…

- Dupa ce a cucerit topurile muzicale cu “Unholy”, alaturi de Sam Smith, melodie care ocupa primele locuri in topurile radio din Romania si pe platformele de streaming, Kim Petras a lansat “If Jesus Was A Rockstar”. Single-ul o vede pe Kim implinindu-și un vis de lunga durata de a lucra cu eroul ei pop,…

- Fletcher a lansat single-ul “Suckerpunch”. O explozie superba de euforie, „Suckerpunch” apare in ediția deluxe a aclamatului ei album de debut Girl Of My Dreams, care va fi lansat pe 18 noiembrie. Una dintre cele patru melodii noi prezentate in versiunea deluxe a lui Girl Of My Dreams, „Suckerpunch”…

- Nathan Evans a lansat single-ul “Banks Of Sacramento”. Nathan duce fiecare dintre cantecele sale direct in topuri și cucerește inimile oamenilor ca o furtuna. Acum, prietenosul scoțian, care a declanșat un hype la nivel mondial cu versiunea sa WELLERMAN, s-a intors și aduce un alt clasic cu BANKS OF…

- Dupa ce ne-a purtat intr-o lume in care „Nimeni nu-i perfect”, Nicoleta Nuca lanseaza „Ce fraieri”. Cunoscuta pentru vocea ei puternica și pentru melodiile de dragoste sensibile și impresionante pe care le-a lansat de-a lungul timpului, artista aduce in playlisturile publicului „Ce fraieri”, un single…

- Weeping Assault este o trupa tanara de thrash/death metal inființata anul trecut in Timișoara. Trupa și-a lansat single-ul de debut „Symphony from Hell” la inceputul acestui an și a revenit in luna aprilie cu cel de-al doilea single numit „Horrible Memories”. Cei patru membri ai trupei sunt: Bucur Denis…