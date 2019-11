Stiri pe aceeasi tema

- FCSB o intalnește pe Sepsi Sf. Gheorghe in etapa #15 din Liga 1. Meciul va incepe la ora 21:00 și va putea fi urmarit in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV Digi Sport, TV Telekom Sport și Look Plus. ...

- ■ pietrenii vor evolua la Somuz Falticeni si spera sa obtina toate cele trei puncte ■ FC Ozana merge tot in judetul vecin, la Foresta Suceava ■ antrenorul pietrenilor, Stefan Stoica, este increzator intr- o victorie a elevilor sai, dar nu desconsidera adversarul de astazi ■ Etapa a XI-a a Ligii 3 de…

- Pittsburgh Penguins, castigatoarea Cupei Stanley in 2017, a obtinut a treia victorie consecutiva din acest sezon al Ligii profesioniste nord-americane de hochei pe gheata (NHL), dupa ce s-a impus duminica in deplasare, cu 7-2, in fata echipei Winnipeg Jets. Alte rezultate consemnate duminica:…

- Viitorul Pandurii Targu Jiu a bifat, sambata dimineata, a doua victorie consecutiva in Liga 2, scor 2-1 cu Farul Constanta, pe stadionul Municipal din Drobeta Turnu Severin, in cadrul etapei a 11-a. Disputata tot in anonimat, sub privirie a doar 35 de localnici si a unei galerii formata din…

- Liderul Ligii a 4-a, Soda Ocna Mureș, echipa condusa de Gabriel Cotoara a obținut acasa a 7-a victorie consecutiva, scor 3-1 (2-0), cu Voința Stremț Marcatori: T. Cristea (42 din penalty, 45), Chișu (58), respectiv R. Muntean (50) A fost un meci plin de acțiune, gazdele au ratat in min. 19 un penalty…

- Echipa Alanyaspor a obtinut a patra victorie consecutiva de la debutul actualei editii a campionatului de fotbal al Turciei, invingand pe teren propriu, cu scorul de 3-1, formatia Fenerbahce Istanbul, luni seara, in ultimul meci al etapei a 4-a a sezonului.

- Echipa feminina de handbal CSU Neptun a bifat cea de-a doua victorie consecutiva in acest debut de stagiune, dupa ce s-a impus, ieri, cu scorul de 42-16, in fata celor de la ACS Spartac UNEFS Bucuresti. Partida, contand pentru runda secunda a Diviziei A, Seria B, a fost controlata cu autoritate de fetele…

- Echipa Turris-Oltul Turnu Magurele a obtinut sambata a patra victorie consecutiva de la debutul actualei editii a Ligii a II-a de fotbal, invingand in deplasare, cu scorul de 3-0, formatia CS Concordia Chiajna, retrogradata din prima liga a finalul sezonului trecut.