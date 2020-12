Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE: Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca impactul produs intre cele 10 autoturisme s-a soldat cu ranirea usoara a doua persoane, acestea fiind transportate la spital pentru investigatii medicale. Traficul rutier este deviat pe la kilometrul 106, intrare in…

- Astazi în jurul orei 11:10 s-a produs un accident rutier pe strada Ștefan cel Mare din Turda, în urma caruia șoferii au fost transportați la spital pentru îngrijiri medicale de urgența. Cei doi au fost testați cu aparatul etilotest,…

- Doua autospeciale și doua echipaje SAJ au fost alertate în jurul orei 22.10 ca urmare a unui accident produs pe raza localitații Jucu Herghelie. Pompierii au gasit doua autoturisme și o autoutilitara avariate, iar ocupanții erau ieșiți din acestea.…

- Doua persoane cu arsuri, transportate la spital in urma unei explozii Foto: Arhiva/ IGSU Doua persoane au suferit arsuri si au fost transportate la spital, în urma unei explozii produse într-o locuinta din Timisoara. Alte trei persoane au parasit imobilul, un barbat de 81 de ani…

- Managerul Serviciului de Ambulanța București - Ilfov, Alis Grasu, a subliniat ca numarul cazurilor din zona Bucuresti-Ilfov a crescut alarmant in ultimele saptamani. ”Sunt situații in care in mașinile pentru transportul mai multor pacienți sunt transportate mai multe persoane la același spital…

- Accident rutier in aceasta seara pe DN 24, in zona Secuia – Crasna, langa Marul de Aur. Un autoturism in care se aflau patru persoane s-a rasturnat, insa, din fericire, victimele nu au fost ranite grav. La fata locului s-au deplasat o ambulanta SMURD tip B2, o ambulanta tip C, care apartine SAJ, si…

- Doua persoane au fost transportate, luni dimineata, la spital, in urma unui accident care a avut loc in Medias, intre doua microbuze cu pasageri si un autoturism, a anuntat Politia si Ambulanta Sibiu.

- Pompierii ieseni au activat planul rosu de interventie in aceasta dimineata in urma producerii unui accident rutier in localitatea Lețcani. Un om a murit, iar alte sase persoane au fost transportate la spital, informeaza ISU Iasi. In accidentul rutier au fost implicate un autocamion, un autobuz și un…