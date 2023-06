Stiri pe aceeasi tema

- Cetatea Targu Mureș, strada Bolyai, dar și Centrul orașului sunt locurile in care targumureșenii și nu numai sunt așteptați la o varietate de evenimente – de la evenimente stradale, tururi ghidate ale expozițiilor din muzeele locale, activitați pentru copii la un targ de artizani și concerte in aer…

- Pe durata Zilelor Targumureșene, sunteți invitați sa descoperiți și sa admirați aranjamentele florale deosebite din Cetatea Targu Mureș! Expoziție de aranjamente florale deosebite in Cetatea din Targu Mureș at Sursa articolului: Expoziție de aranjamente florale deosebite in Cetatea din Targu Mureș Credit…

- Parohia romano-catolica “Sf. Iosif ” din Baia Mare, str. G. Cosbuc nr. 36, pregateste doua zile de evenimente, 10 iunie, de la ora 14:00, și 11 iunie, de la ora 12:00, incluse in prima editie a Zilelor Parohiale. Acestea vor avea loc in incinta curții parohiale. Prima zi va fi dedicata tineretului,…

- Federația Patronatelor din Turismul Romanesc (FPTR) lanseaza o noua ediție a programului social "Litoralul pentru toți", care incepe de azi și se desfașoara pana in 18 iunie, prin care turiștii se pot caza in hotelurile din stațiunile autohtone de la Marea Neagra cu tarife ce pornesc de la 52 de… Citește…

- Impreuna pentru Comunitate!O noua ediție a Targului ONG-urilor se desfașoara in acest weekend in centrul orașului.Activitațile desfașurate de Fundația Comunitara Mureș și Asociația Divers, impreuna cu partenerii Fundația Transilvana Alpha și Asociația Maini Unite iși propun sa aduca in atenția publicului…

- 1200 de alergatori au participat azi la Mures Half Marathon luand startul in aceasta dimineața din Piața Teatrului. Lista caștigatorilor poate fi vazuta AICI O noua ediție a Mures Half Marathon la Targu Mureș at Sursa articolului: O noua ediție a Mures Half Marathon la Targu Mureș Credit autor: Punctul.…

- Muzeul Județean Mureș organizeaza sambata, 6 mai, de la ora 17.00, la sediul Secției de Istorie din Cetatea Targu Mureș, vernisajul expoziției "BarabasiLAB: Tipare ascunse". Curatorul expoziției este Reszegh Botond, artist vizual, iar la eveniment va fi prezent Albert-Laszlo Barabasi, fizician, cercetator…

- In ultima zi a manifestarii, duminica, 2 aprilie, de la ora 12, va avea loc, in Salonul Mozart al Operei Comice pentru Copii, Atelierul de lectura audio pentru copiii cu deficiente de vedere, Radio-Prichindel, recomandat celor cu varsta mai mare de 10 ani. Vor putea fi ascultate fragmente din cele mai…