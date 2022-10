Stiri pe aceeasi tema

- Activitațile din cadrul sesiunii de toamna a Adunarii Interparlamentare a statelor membre CSI vor avea loc la Samarkand in perioada 27-28 octombrie 2022. Șefii și membrii delegațiilor parlamentare ale țarilor AIP CSI, precum și reprezentanți ai organizațiilor internaționale, oameni de știința și experți…

- Perspectivele de consolidare a dialogului politic bilateral au fost analizate in cadrul intrevederii dintre prim-ministra Natalia Gavrilița și Președinta Parlamentului Republicii Azerbaidjan, Sahiba Gafarova.

- Comisarul european pentru Coeziune si Reforme, Elisa Ferreira, prezenta la Alba Iulia cu ocazia semnarii Acordului de Parteneriat 2021-2027 dintre Comisia Europeana si Romania, a declarat ca fondurile alocate vor permite construirea unei Romanii mai moderne.

- Ministrii de externe ai Armeniei si Azerbaidjanului s-au intilnit duminica la Geneva pentru a discuta despre negocierile de pace, in contextul in care recentele ciocniri la frontiera au pus in pericol procesul de normalizare a relatiilor dintre cele doua tari, transmite AFP. Intilnirea dintre ministrul…

- Miniștrii de Externe ai Armeniei și Azerbaidjanului se intalnesc luni, la New York, sub egida secretarului de stat al SUA, Antony Blinken. Aceasta intalnire trilaterala, care survine in contextul unui nou episod de ciocniri militare intre cele doua țari, are loc la inițiativa Washingtonului.

- Președinta Camerei Reprezentanților din Statele Unite, Nancy Pelosi, a acuzat Azerbaidjanul pentru recenta reizbucnire a conflictului de la granița Armeniei. De asemenea, lidera democrata a oprit și la Memorialul victimelor genocidului comis de Turcia impotriva armenilor in 1915.

- Presedintele Camerei Reprezentantilor din Statele Unite, Nancy Pelosi, a condamnat duminica, cu fermitate, ceea ce a spus ca sunt atacuri ”ilegale” la frontiera efectuate de Azerbaidjan asupra Armeniei, folosind o vizita la aliatul militar al Rusiei pentru a exprima sprijinul american (chiar și in…

- Armenia a declarat miercuri (14 septembrie) ca exista riscul ca ciocnirile sangeroase cu Azerbaidjan sa devina razboi, cerand marilor puteri sa acorde mai multa atenție unei situații grave despre care spunea ca ar putea duce la un alt conflict major in fosta Uniune Sovietica. Armenia și Azerbaidjan,…