Stiri pe aceeasi tema

- A nins pe Varful Petreasa și la Vartop- Arieșeni. Prima zapada din acest sezon a cazut, miercuri, in munții Șureanu și in Apuseni. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- A cazut prima ninsoare din aceasta toamna in judetul Alba. A fost o vreme ca in povesti, miercuri noaptea in judetul Alba. Primul strat de zapada s-a asternut la Arieseni si, totodata, primii fulgi seriosi de nea au cazut si la Sureanu, dar si pe Varful Petreasa, la cota 1700.

- Ninge in județul Neamț, iar drumarii au impraștiat, miercuri seara, material antiderapant și acționeaza preventiv cu un utilaj de deszapezire pe DN 15B, in apropierea localitații Petru Voda.Potrivit Direcției Regionale de Drumuri și Poduri (DRDP) Iași, ninge pe DN 15B, in apropierea localitații…

- Prima ninsoare a sezonului a cazut miercuri in munții Șureanu și in Apuseni, pe Varful Petreasa. Vremea in județul Alba a trecut de la o extrema la alta. In urma cu cateva zile, pe teritoriul județului se inregistrau temperaturi maxime de peste 26-27 de grade Celsius. A nins la Arieșeni (Hotel 4 Seasons),…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o informare meteo, pentru perioada 29 octombrie, ora 14.00 – 1 noiembrie, ora 10.00. Vremea va fi deosebit de rece, ninsori la munte, precipitații mixte mai ales in zonele deluroase. „In intervalul menționat vremea va deveni deosebit de rece, la inceput…

- Meteorologii au emis o informare de vreme deosebit de rece, ninsori la munte si precipitații mixte mai ales in zonele deluroase, valabila de astazi, de la ora 14:00, pana vineri, 1 noiembrie, la ora 10:00. In intervalul menționat, vremea va deveni deosebit de rece, la inceput in nord, apoi in toata…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis o avertizare de racire accentuata a vremii si de aparitia ninsorilor in zona de munte. Aceasta este valabila in perioada 29 octombrie, ora 14:00-1 noiembrie, ora 10:00. “In intervalul menționat vremea va deveni deosebit de rece, la inceput in vestul,…

- METEO: INFORMARE privind vreme deosebit de rece, ninsori la munte, precipitații mixte. ANM a emis o INFORMARE METEOROLOGICA privitoare la vreme deosebit de rece, ninsori la munte, precipitații mixte mai ales in zonele deluroase. Interval de valabilitate: 29 octombrie, ora 14:00 –€ 01 noiembrie, ora…