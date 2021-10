Stiri pe aceeasi tema

- Cristian Sabbagh trece prin momente dificile in familie. Soția prezentatorului TV a cerut ordin de restricție impotriva celebrului jurnalist. Care a fost motivul. Ce s-a intamplat intre cei doi. Soția lui Cristian Sabbagh a cerut ordin de restricție impotriva vedetei Lumea showbizului s-a zguduit atunci…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a afirmat, miercuri, ca amenintarile la adresa regimurilor democratice au depasit granitele de natura fizica, raspandindu-se in lumea virtuala. "Amenintarile la adresa regimurilor democratice au depasit granitele de natura fizica, raspandindu-se in lumea…

- Emma Raducanu (18 ani, locul 150 WTA) a devenit prima sportiva din calificari care a acces in semifinalele US Open, in Era Open. Britanica va urca pana pe locul 51. Raducanu a trecut in sferturile de finala de elvetianca Belinda Bencic (locul 12 WTA), scor 6-3, 6-4, intr-o ora si 22 de minute. In urmatoarea…

- Emma Raducanu a reușit cea mai importanta victorie a carierei, calificându-se în semifinalele US Open dupa succesul în fața campioanei olimpice Belinda Bencic. Sportiva de 18 ani a vorbit despre atuurile sale la ultimul Grand Slam al anului. Raducanu (150 WTA) a trecut în…

- ,,Ivan a fost un om special caruia nu ii placeau cuvintele mari. Pentru ca asa a fost crescut si educat, asa era Ivan. Ireal ca a putut sa existe atata glorie si atata modestie intr-un singur om. A fost o incantare, o bucurie, sa-l cunosc, precum si o mare mandrie sa ii fiu alaturi. Ivan a dat inapoi…

- CS Universitatea Craiova s-a impus dramatic, scor 2-1, pe terenul celor de la Rapid. Sorin Carțu (65 de ani) a plecat din tribunele Arenei Naționale inainte de reușitele oltenilor. Cronica meciului Rapid - CS Universitatea Craiova CS Universitatea Craiova a irosit o sumedenie de ocazii in repriza secunda…

- Astazi, 18 august, il omagiem pe unul dintre cei mai mari oameni ai Botoșaniului și ai țarii. A eradicat malaria, a fost membru al Academiei Romane, de numele sau fiind legate și primele vaccinari impotriva holerei.