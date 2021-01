Stiri pe aceeasi tema

- „La data de 25 ianuarie 2021, in jurul orei 11:30, in cadrul Centrului de Reținere și Arestare Preventiva al I.P.J. Teleorman, polițiștii aflați in timpul serviciului au constatat ca, in una dintre camerele de deținere, un barbat este in stare de inconștiența, iar in urma manevrelor de resuscitare a…

- Un barbat de 54 de ani, cercetat pentru omor si care se afla in arestul IPJ Teleorman, a murit in cursul zilei de luni. El a fost observat in stare de inconstienta de catre politistii aflati in serviciu, iar medici chemati la fata locului nu l-au putut resuscita. Parchetul de pe langa Tribunalul…

- Politisti din cadrul Sectiei 1 Craiova au retinut, ieri, pentru 24 de ore un barbat de 30 de ani, din comuna Lipovu, banuit de comiterea infractiunilor de lovire sau alte violente si lipsire de libertate. Politistii au fost sesizati despre faptul ca o femeie a fost agresata de un barbat pe o strada…

- Polițiștii din cadrul Centrului de Reținere și Arestare Preventiva al I.P.J. Valcea au constatat aseara ca, in una dintre camerele de deținere, un barbat este in stare de inconștiența. Acesta avea infașurat in jurul gatului un cearceaf. Au fost acordate ingrijiri medicale, la fața locului ajungand și…

- Un barbat de 50 de ani a fost retinut de politisti dupa ce a fost implicat intr-un accident rutier soldat cu ranirea a patru persoane, acesta aflandu-se la volan sub influenta bauturilor alcoolice, a informat, luni, purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Gorj, Victor Tuhasu.…

- In data de 18.11.2020, Poliția Municipiului Hunedoara a fost sesizata cu privire la faptul ca, la o adresa din municipiul Hunedoara, un barbat in varsta de 67 de ani are discutii in contradictoriu cu fiul sau, in varsta de 32 de ani. Hunedoreanul in varsta de 67 de ani le-a declarat politistii care…

- In cursul zilei de ieri, politistii Biroului Investigații Criminale Deva au luat masura preventiva a reținerii pe o durata de 24 ore fața de un barbat in varsta de 57 de ani, din municipiul Deva, banuit de savarșirea infracțiunilor de lovire sau alte violențe și harțuire. In urma cercetarilor,…