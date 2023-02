Stiri pe aceeasi tema

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) anunta ca vineri, 24 februarie, intra la tranzactionare obligatiunile CEC Bank, in valoare de 119,3 milioane euro pe Piata Reglementata a Bursei de Valori Bucuresti, informeaza Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe…

- „CEC Bank, banca cu cea mai lunga istorie pe piata financiar-bancara din Romania, a carei activitate a inceput in 1864, listeaza astazi, 17 februarie, primele 2 emisiuni de obligatiuni denominate in lei si euro, pe Piata Reglementata a Bursei de Valori Bucuresti, cu o valoare cumulata de peste 650 milioane…

- UniCredit Bank, parte a Grupului UniCredit si una dintre principalele banci din Romania, listeaza de pe 16 ianuarie, prima emisiune de obligatiuni corporative din acest an la bursa, in valoare de 488,5 milioane lei. Obligatiunile se vor tranzactiona pe Piata Reglementata a Bursei de Valori Bucuresti,…

- ”UniCredit Bank, parte a Grupului UniCredit, listeaza luni, 16 ianuarie, prima emisiune de obligatiuni corporative din acest an la bursa, in valoare de 488,5 milioane lei. Obligatiunile se vor tranzactiona pe Piata Reglementata a Bursei de Valori Bucuresti, sub simbolul bursier UCB27. UniCredit Bank…

- ”Piata de capital din Romania a crescut cu 8,6% in noiembrie prin prisma indicelui BET, care include cele mai lichide 20 de companii listate la Bursa de Valori Bucuresti (BVB), si a indicelui BET-TR, care include si dividendele. Este cel mai mare ritm de crestere consemnat la nivelul tuturor indicilor…

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a pierdut 4,476 miliarde de lei la capitalizare in aceasta saptamana, iar valoarea tranzactiilor cu actiuni a crescut de aproape 6 ori, in comparatie cu saptamana anterioara. Potrivit datelor publicate de BVB, consultate de AGERPRES, capitalizarea bursiera a ajuns la…

- Libra Internet Bank continua finantarea prin bursa si listeaza a treia sa emisiune de obligatiuni, in valoare de 4,262 milioane de euro. Obligatiunile se tranzactioneaza pe segmentul principal al Bursei de Valori Bucuresti, sub simbolul bursier LIBRA32E. Libra Internet Bank a vandut anul acesta 8.524…

- Ascendia (ASC), companie romaneasca specializata in domeniul eLearning, listata pe piata AeRO din 2016, isi continua finantarea prin bursa si listeaza astazi, 6 decembrie, o noua emisiune de obligatiuni pe Sistemul Multilateral de Tranzactionare al Bursei de Valori Bucuresti. Obligatiunile, in valoare…