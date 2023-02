Stiri pe aceeasi tema

- Caz inedit la Valea Vișeului, unde polițiștii de frontiera au descoperit cațiva contrabandiști de țigari care aduceau coletele voluminoase cu ajutorul unui…cal. In total au fost descoperite și confiscate de catre polițiștii de frontiera un numar de zece colete cu țigari. Mai mult, dupa 2 ore de la producerea…

- Polițiștii de frontiera din cadrul Sectorului Poliției de Frontiera Valea Vișeului au descoperit și confiscat zece colete cu țigari pe care mai multe persoane au incercat sa le transporte cu ajutorul unui cal. Dupa 2 ore de la producerea evenimentului, proprietarul calului a sunat la numarul unic de…

- FOTO&VIDEO: Focuri de arma la frontiera cu UCRAINA. Tigari de contrabanda descoperite de polițiști Polițiștii de frontiera botosaneni au descoperit și ridicat in vederea confiscarii, in urma unei acțiuni desfașurate in zona de competenta, 89.600 de tigarete de contrabanda in valoare de peste 67.000…

- Politistii de frontiera satmareni au descoperit, in cooperare cu jandarmii careieni, o cantitate de țigari pe care un satmarean a ascuns-o in toaleta publica din piața din Carei. Barbatul a fost amendat cu 20.000 de lei, iar țigarile au fost confiscate. Joi, 15 decembrie a.c, in jurul orei 08.30, polițiștii…

- La nivelul Sectorului Poliției de Frontiera Sarasau s-a declanșat, zilele trecute, o acțiune pe linia combaterii contrabandei cu țigari in cooperare cu lucratori ai Sectorului Politiei de Frontiera Sighetu Marmației. Polițiștii de frontiera maramureșeni au observat un autoturism de teren care se indrepta…

- Si-a umplut bagajul cu tigari si s-a pornit la Londra. Vorbim despre un tanar de 20 de ani. In timpul controlului bagajului, pe Aeroportul International Chisinau, autoritatile au descoperit un lot de tigari nedeclarate. Mai exact, 280 de pachete de tigari de doua marci.

- Oamenii legii au depistat o remorca frigorifica incarcata cu aproximativ 420.000 de pachete cu tigari de contrabanda, in valoare de aproximativ 1,4 milioane de euro. Cercetarile in cauza sunt desfasurate sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Calafat. „In data de 27.11.2022, ora 22.00,…