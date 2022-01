Stiri pe aceeasi tema

- Un chirurg francez ar putea fi pus sub acuzare dupa ce a incercat sa vanda drept NFT (token non-fungibil) o radiografie cu rana unei supraviețuitoare a atacului de la sala de spectacole Bataclan din Paris, fara acordul ei, informeaza BBC.

- Anul trecut am avut primele doua rute internaționale de linie operate de compania Hisky de pe aeroportul din Tauții Magherauș și anume Londra și Milano Bergamo. In 2022, de la finele lunii martie, vom avea și un zbor Baia Mare – Paris, iar biletele s-au pus deja in vanzare. Zborurile vor avea loc in…

- Se apropie sarbatorile și romanii sunt tot mai dornici sa cumpere produse tradiționale precum șorici, toba sau alte preparate din porc. Cu toate acestea, ei trebuie sa fie atenți pe ce iși dau banii, pentru ca șoriciul din comerț poate sa nu aiba absolut nimic in comun cu cel de altadata. Chiar și așa,…

- Un cuplu din Noua Zeelanda a descoperit in gradina casei un cartof gigantic, care ar putea fi cel mai mare din lume, informeaza Agerpres . Colin si Donna Craig-Brown, care locuiesc in regiunea Waikato, de pe Insula de Nord, pliveau gradina cand Colin a descoperit cartoful de 7,9 kilograme, potrivit…

- Cadavrul unui copil de aproximativ opt ani a fost descoperit, fara picioare, in cartierul Bujac din Arad. Conform specialarad.ro, politistii au aflat printr-un apel la 112 ca pe o strada din cartierul Bujac, in apropierea unui cimitir, a fost gasita talpa unui picior ars, iar in apropiere se afla mai…

- Comoara gasita de un barbat in Siret. Acum el este cercetat pentru braconaj arheologic. Motivul: barbatul din Constanța a scos la vanzare pe internet nu mai puțin de 99 de monede romane și medievale, iar Poliția a ajuns in scurt timp la locuința barbatului. Un constanțean a scos la vanzare pe net 99…