Un tanar din Radauți a sunat la 112 sa anunțe ca s-a urcat beat la volan, astfel ca vrea sa fie oprit in trafic. Polițiștii l-au gasit in fața unui bar și i-au suspendat dreptul de a mai conduce. Poliția Radauți a fost anunțata prin apel 112 ca un tanar spune ca s-a urcat beat […] The post A sunat la 112 sa se autodenunțe ca s-a urcat beat la volan. Poliția l-a gasit imediat in trafic appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .