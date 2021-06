A sosit ZIUA RELAXĂRILOR! Ce înseamnă 1 iunie pentru HORECA Incepand de marți, 1 iunie, autoritațile au decis sa relaxeze inca o parte dintre masurile impuse in contextul pandemiei cu noul coronavirus. Guvernul a decis joi, 27 mai, relaxarea mai multor restricții incepand cu 1 iunie. Cluburile, barurile și discotecile pot fi deschise la 50% pentru persoanele vaccinate, de asemenea pot fi organizate evenimente mari, in spațiu deschis, cu pana la 1.000 de persoane care fac dovada vaccinarii, a unui test PCR negativ sau ca au trecut prin boala și cu mai mult de 1.000 de persoane, cu condiția ca toate sa fie vaccinate. Citește și: Ministerul Economiei… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

