A „sosit” odată cu dinastia Hohenzollern : Primul brad împodobit de Crăciun din România Primul brad care a fost impodobit in Romania a fost cel de la curtea regelui Carol I, in anul 1866, odata cu sosirea dinastiei Hohenzollern in Tarile Romane. Obiceiul a fost preluat imediat de boierimea bucuresteana a vremii, astfel ca, incepand din acel an, bradul impodobit a devenit unul dintre cele mai importante simboluri ale Craciunului, inclusiv in casele romanesti. In 1866 documentele vorbesc despre primul brad impodobit de Craciun in Romania, bradul de la palatul regal din București, un brad ce era impodobit cu flori de hartie și cu fructe, la nici opt luni de la venirea in Romania a principelui… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

