- „Noaptea Cercetatorilor” 2020 este organizata la Iași de Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”! Pe 27 noiembrie 2020 va avea loc evenimentul european sub deviza „Doing Research at Midnight in ROmania – DoReMi-RO”. „Noaptea Cercetatorilor” le ofera oamenilor de știința posibilitatea de a se conecta cu…

- CAZ… Un barbat de 38 de ani din Oteleni a ajuns in fata magistratilor, acuzat de o fapta oribila. Impins de ura si manie, Dan Micnea a ucis in bataie, cu un par, un minor de numai 14 ani. Criminalul a vrut sa se razbune dupa ce copilul, impreuna cu doi prieteni, i-au incendiat un Articolul Dosarul criminalului…

- Cea mai mare fabrica de pantofi din județul Iași și una dintre primele din Romania a fost inchisa dupa aproape 50 de ani de funcționare. Dupa ce a realizat produse pentru marci de renume din Italia, fabrica de pantofi „Aurora” din Targu Frumos și-a inchis activitatea de producție cu afaceri anuale de…

- SUSANU LA RACOARE… Un barbat de 31 de ani, Ionut Susanu, din Barlad, a fost arestat preventiv pentru comiterea infractiunii de lovire sau alte violente, amenintare si tulburarea linistii si ordinii publice. Alaturi de el, procurorii Parchetului Barlad, au instituit masura controlului judiciar pentru…

- CERERE…Arestat preventiv dupa ce a recunoscut ca este autorul unei crime oribile, Dan Micnea, un barbat de 38 de ani din Oteleni, vine in fata magistratilor si cere inlocuirea masurii arestului preventiv cu cea a arestului la domiciliu. Micnea a fost in stare sa omoare in bataie un copil de 14 ani,…

- POVATA PENTRU AUTORITATI… O predica cu adanci conotatii in lumea laica, a fost rostita de PS Ignatie, cel mai indragit episcop din Romania si Diaspora, care este al nostru, al vasluienilor. Pornind de la cuvantul lui Dumnezeu, Inaltul Prelat a atras atentia ca „autoritatea care se impune, care foloseste…

- Dezvoltarea unui sistem bazat pe educație și instruire are nevoie de susținerea și ajutorul permanent din partea autoritații locale. Ca stat membru UE, Romania are acces la finanțare extrabugetara pentru infrastructura educaționala. Va prezentam care sunt propunerile noastre, ale echipei PNL Barlad,…

