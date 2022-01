A scăzut piaţa maşinilor noi anul trecut Anul trecut s-au inmatriculat in țara 121.000 de mașini noi și aproape 400.000 de mașini second-hand din import, arata o informare APIA care citeaza datele DRPCIV. Pentru prima oara, in topul mașinilor noi, pe locurile doi și trei au fost marcile Hyundai și Toyota.Piața mașinilor noi a scazut de la 126.000 unitați, la 121.000. Dacia a fost lider, cu 34.000 de unitați, urmata de Hyundai, Toyota, Ford și Renault. La Dacia, inmatricularile au scazut cu 13%, in timp ce la Hyundai și Toyota au fost creșteri de 39%. Renault a scazut cu 21%, conform HotNews.ro. La vehicule comerciale noi piața a crescut… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

