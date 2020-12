A scăzut numărul suspecţilor de COVID la Unitatea de Urgenţe de la Spiridon "Recomandam ca cei care au suspiciunea ca sunt infectati sa solicite testarea la domiciliu, sa anunte medicul de familie sau sa vina la spital chiar daca sunt zile de sarbatoare. Daca situatia se agraveaza, riscul creste pentru fiecare pacient. Fiecare pacient si fiecare familie trebuie sa inteleaga ca necesitatea de ventilatie mecanica non-invaziva sau dupa intubatie sunt solutii terapeutice impuse de starea pacientilor, de saturatia in oxigen etc. Apoi, cautam solutii de tr (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

