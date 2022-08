Boris Johnson spune ca „a escaladat toți munții disponibili” și „a sarit in lacuri” in timpul lunii de miere, alaturi de soția sa Carrie, in Slovenia. Cuplul s-a cazat la Vila Planinka din regiunea Jezersko iar cei doi au fost tratați ca orice client normal, potrivit proprietarului hotelului. „Trebuie sa mergeți sa vedeți peșterile Postojnska. Oricum, mulțumiri maxime Sloveniei, singura țara care chiar are cuvantul dragoste (n.r. love) cuprins in numele țarii ”, a spus Johnson in cadrul unei conferințe de presa in Slovenia. Stațiunea pe care a ales-o pentru luna de miere este situata intr-o vale,…