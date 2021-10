A sărăcit? Donald Trump nu mai e pe lista primilor 400 de bogaţi ai lumii Fostul presedinte american Donald Trump a iesit pentru prima data in ultimii 25 de ani din lista primilor 400 de bogati ai lumii, intocmita de revista Forbes, dupa cum relateaza agentia EFE. Averea magnatului imobiliar american este acum estimata la aproximativ 2,5 miliarde de dolari, valoare aproximativ egala cu cea din urma cu opt ani, cand Donald Trump era pe pozitia 339 in clasamentul Forbes cu cei mai bogati oameni ai planetei. Comparativ cu cifrele anterioare pandemiei, averea lui Trump s-a redus cu aproximativ 600 de milioane de dolari, scadere pe care Forbes o atribuie deciziilor acestuia… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

