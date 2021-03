A recunoscut: Marea greșeală pe care a făcut-o Viorica Dăncilă Fostul premier Viorica Dancila a recunoscut de curand ca a acceptat in echipa sa oameni controversati, cu probleme de imagine. Care a fost, mai exact, cea mai mare greșeala pe care a facut-o in timpul guvernarii sale? ”A gresi e omenesc. Si eu am facut greseli. Cred ca cel mai mult am gresit atunci cand (…) am acceptat anumiti oameni sa faca parte din echipa, cu toate ca aveau probleme de imagine, erau controversati. Nu as vrea sa dau nume, nu as vrea sa stric primavara cuiva, dar cred ca in acel moment au fost foarte multe articole care pot scoate in evidenta acest lucru”, a declarat de curand… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

