- Oana Zavoranu a avut o prima reacție dupa ce recent, in presa, s-a scris ca mașina ei marca Porsche a fost scoasa la licitație in parcarea subterana Bucur-Obor din București, noteaza evz.ro . Vedeta spune ca inca are autovehiculul, insa recunoaște ca din cauza unor procese e nevoita sa plateasca unor…

- Oana Zavoranu nu mai scapa de probleme, acestea par ca se țin scai de ea. Dupa ce a pierdut procesul cu Oana Roman și trebuie sa ii plateasca daune morale pentru defaimare, „Querida” a ramas și fara bolidul de lux. Modelul Porsche Cayman in doua uși a fost scos la licitație, prețul de pornire fiind…

- Lovitura primita de Oana Zavoranu la inceput de an din partea judecatorilor. Bruneta trebuie sa-i plateasca Oanei Roman o suma importanta de bani reprezentand daune morale, din cauza jignirilor pe care i le-a adresat in perioada ultimilor ani de zile. Decizia instanței nu este definitiva, astfel incat…

- Bia Khalifa a ajuns pe masa de operație, in prag de sarbatori. Blondina a fost nevoita sa faca de uregența o intervenție, asta dupa ce in luna noiembrie a suferit o fractura la nivelul nasului. Cum se simte acum Bia Khalifa, dupa ce medicii din Turcia au operat-o.

- Polonezul Szymon Marciniak (41 de ani), arbitrul care va conduce finala Mondialului, Argentina - Franța, a dezvaluit ca s-a confruntat cu probleme delicate de sanatate in trecut, din cauza carora n-a putut fi prezent la EURO 2020. Argentina - Franța e marea finala a Campionatului Mondial din Qatar.…

- Dana Marijuana a marturisit ca are probleme financiare. Cantareața abia ce și-a refacut viața dupa moartea fostului iubit, iar acum are din nou probleme. Cand credea ca urmeaza o perioada mai liniștita pentru ea, Dana Marijuana a fost pusa in fața unei situații total neașteptate. Ea a ramas fara singura…

- In ultima perioada, Oana Zavoranu a atras atenția tuturor cu mesajele postate pe contul de socializare, in care a facut destainuiri neașteptate din familia ei. Mai mult, aceasta a recunoscut recent ca trece printr-o perioada foarte grea.Oana are o situație materiala buna, insa ca a avut parte și de…

- Rabdarea romașcanilor este, din nou, pusa la grea incercare, orașul urmind sa nu aiba apa, motivat de realizarea unor intervenții tehnice. Un anunț standard, publicat pe site-ul companiei la rubrica intreruperi, aduce la cunoștința locuitorilor faptul ca joi, 20 octombrie, intre orele 08.30 și 17.00…