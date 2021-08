Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatea Aeronautica Civila a precizat ca a fost informata despre alerta cu bomba la bordul cursei Chișinau-Istanbul. Aeronava este parcata pe AIC și izolata pana se finalizeaza verificarile.

- Un barbat in virsta de 39 de ani, locuitor al capitalei, fiind in stare de ebrietate a pus pe jar serviciile specializate, dar a fost reținut pe urme fierbinți. In jurul orei 20:25 minute acesta a sunat Poliția prin intermediul serviciului 112, comunicind ca in incinta sediului Moldtelecom, este amplasat…

- Alerta cu bomba de la doua judecatorii din capitala s-a dovedit a fi falsa. In urma verificarii cladirilor cit și adiacentul acestora, de catre specialiștii din cadrul seviciului ”Bombteh”, careva obiecte suspecte sau explozibile nu au fost depistate. {{529102}}Pe caz a fost inițiat un proces penal…

- In urma verificarii cladirilor și adiacentului acestora, obiecte suspecte sau explozibile nu au fost depistate.Pe caz a fost inițiat un proces penal pentru "Comunicarea mincinoasa cu buna-stiinta despre actul de terorism".

- (update 16:40) Alerta cu bomba la Judecatoria Chișinau, sediile Buiucani și Centru s-a dovedit a fi falsa. In urma verificarii cladirilor și adiacentului acestora, obiecte suspecte sau explozibile nu au fost depistate.

- Astazi, in jurul orei 13:25, o femeie a sunat la serviciul 112 si a comunicat ca in incinta Judecatoriei Chișinau sediul Buiucani se afla un obiect explozibil. La fața locului imediat au reacționat și s-au deplasat politistii, salvatorii si specialistii Bombteh. Forțele de ordine imediat au incercuit…

- UPDATE: Alerta a fost una falsa. La fața locului au fost mai multe mașini de poliție, pompieri. Echipele de la brigada antitero au plecat de la fața locului. Ramane de vazut daca persoana care a facut acest apel va fi descoperita și sancționata.O alerta cu bomba a fost semnalata prin apel la 112, luni,…

- Niciun dispozitiv exploziv nu a fost gasit la bordul unui avion al companiei Air France, care venea din Ciad, a declarat joi ministrul de interne francez Gerald Darmanin in urma unor perchezitii efectuate in avion pe aeroportul Charles de Gaulle, relateaza AFP. ''Incheierea interventiei'',…