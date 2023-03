Stiri pe aceeasi tema

- Ucraina are o populație numeroasa de persoane in varsta – unul din patru locuitori are peste 60 de ani – și majoritatea acestora sunt femei. Unele dintre ele și-au trait copilaria in timpul celui de-al Doilea Razboi Mondial, pentru ca apoi sa iși vada viața perturbata din nou in 2014, cand Rusia a anexat…

- Astazi, 12 martie 2023, la Iași, s-a stins din viața scriitorul și omul de radio Ion MAFTEI (FLAVUS), la varsta de 85 de ani. Personalitate emblematica a postului Radio Romania Iași, va ramane in memoria ascultatorilor și a cititorilor ca un autentic jurnalist, un perfecționist al cuvantului scris…

- O femeie a gasit cadavrul soțului ei in timp ce cauta decorațiuni de Craciun intr-un dulap, la 8 luni dupa ce a disparut. Poliția l-a cautat de doua ori in locuința din Illinois pe Richard Maedge, 53 de ani, dupa ce acesta a disparut in aprilie 2022. In decembrie, soția sa i-a descoperit cadavrul in…

- Se pare ca pasarea a fost in trecut agresiva și cu nepoata barbatului. Ranile lui Jasper Kraus la piciorul stang au fost atat de grave incat, atunci cand a fost gasit, martorii spun ca sangele ii țașnea din gamba. Jasper a fost atacat la casa lui din Killahornia, Irlanda, pe 28 aprilie anul trecut,…

- Cadavrul unui elev de 15 ani a fost gasit abia dupa 100 de zile, la cinci minute de mers pe jos de școala. Dispariția lui Hu Xinyu a ajuns un subiect intens dezbatut in China, unde milioane de oameni se intreaba cum s-a desfașurat ancheta daca adolescentul nu a putut fi gasit mai repede, deși era intr-o…

- "Dumnezeu sa te odihneasca in pace! Ai plecat mult prea devreme. Ai luptat pentru fiecare cauza sociala, te-ai framantat de fiecare data cand se intampla vreo nedreptate (stateam zeci de minute la telefon sa o dezbatem și sa ii gasim o soluție). Ai pus prea multe la suflet, OM BUN! De multe ori ți-ai…

- Viceprimarul comunei clujene Suatu, Nagy Stefan, care fusese dat disparut in urma cu doua zile, a fost gasit decedat, duminica, intr-o zona de la marginea localitatii. „Azi, in jurul orei 10,30, barbatul de 49 de ani, din comuna Suatu, judetul Cluj a fost gasit fara viata, spanzurat. Cadavrul acestuia…

- O adolescenta in varsta de 16 ani a fost gasita decedata, in dimineața zilei de marți, 10 ianuarie, parțial carbonizata, in gradina unei locuințe din comuna Bogdanești, din județul Bacau.