Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar din Petroșani a pierdut 15.000 de lei la pacanele, mai apoi a cerut banii inapoi și a devenit agresiv. Barbatul a amenințat ca va distruge toate aparatele din sala de jocuri daca nu i se vor returna banii. El, alaturi de un alt tanar, sunt cercetați acum de oamenii legii. Ce pedeapsa risca…

- Doi tineri din Petrosani, cu varstele de 29 si 34 de ani, sunt cercetati de politisti pentru infractiunile de santaj si distrugere, dupa ce unul dintre ei a pierdut 15.000 de lei la jocuri mecanice si apoi a cerut banii inapoi, suspectii amenintand ca, in caz contrar, vor distruge toate aparatele din…

- Doi tineri din Petrosani, cu varstele de 29 si 34 de ani, sunt cercetati de politisti pentru infractiunile de santaj si distrugere, dupa ce unul dintre ei a pierdut 15.000 de lei la jocuri mecanice si apoi a cerut banii inapoi, suspectii amenintand ca, in caz contrar, vor distruge toate aparatele din…

- Polițiștii din cadrul Poliției orașului Mioveni au constatat, cu ocazia verificarilor efectuate pentru prevenirea raspandirii virusului SARS Cov-2, ca o sala de jocuri de noroc, de pe raza de competența, nu a respectat programul de lucru, fiind deschisa publicului, dupa ora 22.00. De asemenea, in incinta…

- In data de 12 ianuarie a.c., in jurul orei 23:25, Poliția Municipiului Petroșani a fost sesizata despre faptul ca, in data de 12.01.2022, in jurul orelor 23:25, in incinta unei sali de jocuri din Petroșani, se afla doi minori care joaca la aparatele tip Slot Machine. In temeiul sesizarii,…

- Daca la ultimile doua rectificari bugetare, Guvernul nu a alocat nici un leu municipiului de pe Trotus, in ședința de astazi, Oneștiul a primit din fondul de rezerva bugetara suma de 2.320.000 lei, anunța Curierul. La propunerea Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și Administrației, Guvernul…

- Suparat ca a pierdut la pacanele, un baiat de 19 ani din localitatea maramuresana Baia Sprie a profitat de neatentia angajatei si a furat toate incasarile. A reusit sa fuga si s-a refugiat in alta sala de jocuri de noroc, in speranta ca de aceasta data va castiga. A omis un amanunt: a fost surprins…