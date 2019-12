Stiri pe aceeasi tema

- "Accident rutier DJ 106 intre localitatile Rosia si Vurpar, un autoturism rasturnat, cinci persoane implicate, trei adulti si doi copii. Doua echipaje SMURD din cadrul ISU Sibiu si doua echipaje SAJ Sibiu au intervenit pentru acordarea asistentei medicale persoanelor implicate, constiente, neincarcerate",…

- Seara nefasta pentru un barbat din Timiș, care a provocat un accident rutier și a ajuns la spital, cu rani. Șoferul și-a facut-o cu mana sa, dupa ce, baut fiind, a pierdut controlul volanului și a ajuns in afara carosabilului, in șanț. Accidentul a avut loc pe DJ 682, in apropierea localitații Periam.…

- Trei persoane au fost ranite duminica dupa un carambol intre trei masini.Potrivit unui comunicat al IPJ Suceava, duminica, la ora 16.05, in timp ce conducea autoturismul pe DJ 155A din comuna Bogdanești, un localnic de 20 de ani a efectuat o manevra neregulamentara și a patruns ușor pe contrasens,…

- Un sofer din Galati a provocat vineri, 11 octombrie, un accident rutier in care au fost angrenate patru autovehicule. Masina se indrepta spre Iasi, la hramul Sfintei Parascheva, iar din cauze care nu au fost inca stabilite, conducatorul auto a intrat pe contrasens, in localitatea vasluiana Vulturesti,…

- Ancheta in cazul tragediei din judetul Ialomita, in care 10 persoane si-au pierdut viata si alte 7 au fost ranite grav, este in curs de desfasurare. Conform unor surse judiciare, citate de TVR, se pare ca soferul de TIR ar fi respectat timpii de odihna, iar in momentul impactului conducea cu 58 kilometri/h.

- Un alt accident grav s-a produs azi, dupa miezul nopții, in raionul Drochia, pe traseul R-7 km 30. Un tanar la volanul unei mașini Renault Megan a ieșit pe contrasens și a lovit frontal o ambulanța, omorandu-l pe loc pe șoferul acesteia. Alte 4 persoane au fost ranite grav și sunt internate in spital.

- Accident infiorator pe autostrada A11, intre orașele Nantes și Ancenis din Franța in care au fost implicați doi romani. Șoferul mașinii in care se aflau a condus pe contrasens și s-a ciocnit la o viteza de peste 100 de kilometri pe ora un autoturism condus regulamentar de un tanar fotbalist francez.…