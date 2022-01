Stiri pe aceeasi tema

- Israelul va oferi a patra doza de vaccin impotriva COVID-19 locuitorilor in varsta de peste 60 de ani si personalului medical, a anuntat duminica prim-ministrul Naftali Bennett, in plina crestere a contaminarilor cu varianta Omicron a coronavirusului, informeaza Agerpres. Citește și: Pregatiri pentru…

- Autoritațile din Israel au anunțat ca urmeaza sa administreze cea de-a patra doza de vaccin anti-Covid-19. Al doilea rapel va viza persoanele cu sistemul imunitar slabit. Israelul a aprobat joi o a doua runda de vaccinuri de rapel COVID-19 pentru populația sa cea mai vulnerabila. Asftfel, autoritațile…

- Un spital israelian a administrat, luni, doza a patra de vaccin impotriva COVID-19 unui grup de testare, in contextul in care statul din Orientul Mijlociu ia in considerare aprobarea acestei masuri pentru categoriile vulnerabile de populație, in incercarea de a depași creșterea numarului de infectari…

- Un spital din Israel va administra, incepand de luni, o a patra doza dintr-un vaccin impotriva COVID-19 unui numar de 150 dintre angajatii sai ca parte dintr-un test clinic pentru a evalua necesitatea unui al doilea booster la nivel national, a anuntat duminica unitatea medicala, potrivit Reuters,…

- Toti israelienii cu varsta peste 60 de ani si personalul medical vor avea dreptul la o a patra doza de vaccin anti-COVID-19. Anuntul a fost facut de catre prim-ministrul Naftali Bennett, dupa consultarea unui grup de experti.

- Prim-ministrul Naftali Bennett a anuntat marti, dupa consultarea unui grup de experti, ca toti israelienii cu varsta peste 60 de ani si personalul medical vor avea dreptul la o a patra doza de vaccin anti-COVID-19, informeaga Agerpres , care citeaza AFP. „Cetatenii Israelului au fost primii din lume…

- Conform publicatiei Times of Israel si site-ului de stiri Ynet, un barbat in varsta de peste 60 de ani cu conditii medicale preexistente si vaccinat anti-COVID-19 cu doua doze a decedat luni.Premierul israelian Naftali Bennett a avertizat duminica, intr-un mesaj televizat, ca in Israel a inceput al…

- In cursul zilei de miercuri, imunulogul expert al guvernului american a transmis ca dozele de rapel ale vaccinurilor existente pe piața funcționeaza perfect impotriva tulpinii Omicron, nemai fiind nevoie de ajustari la compoziția acestor seruri. Acesta a mai atras atenția asupra faptului ca schema de…