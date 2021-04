Stiri pe aceeasi tema

- Refuzul apostolului Toma de a crede in marturia celorlalti ucenici despre intalnirea lor cu Isus Cristos Inviat ne este tuturor arhi-cunoscuta. Opt zile mai tarziu, in acelasi cadru al primei intalniri cu ucenicii sai, Isus Cristos il va interpela pe Toma, prezent de aceasta data, cu aproximativ acelesi…

- Nelu Ploiesteanu, unul dintre cei mai cunoscuti interpreti de muzica lautareasca, a murit, in noaptea de joi spre vineri, la varsta de 70 de ani. “Drum bun, Nelu Ploiesteanu! Dumnezeu sa te ierte si sa te primeasca in Imparatia Sa! Condoleante familiei indurerate!”, a scris cantaretul de muzica populara…

- De cele mai multe ori oamenii cauta rutina ca un mod confortabil de a-și petrece zilele intr-un cadru placut de siguranța. Dar, din pacate, monotonia poate cuprinde repede starea de spirit, iar rutina devine cel mai mare dușman al creativitații și al bunastarii. Avand in vedere ca mulți oameni depind…

- Probabil viteza și neadaptarea acesteia la condițiile de trafic au produs, in aceasta dimineața, un accident in comuna Hemeiuș, sat Lilieci. In urma evenimentului rutier, un autoturism s-a rasturnat in curtea unul localnic și a ramas suspendat in plan vertical. Accidentul s-a soldat cu o singura victima,…

- Nu ai cum sa nu fii afectat de cele ce s-au intamplat, zilele trecute, in micul oraș de pe Trotuș. Mai ales daca mai și ești un om al locului. E drept ca sunt plecat de multe decenii de acolo, dar o parte din mine se regasește la Onești, unde inca mai am, har Domnului!, […] Articolul „Dinca de Onești”,…

- Incepand cu 1 martie 2021, accesul clienților in magazinul E.ON din municipiul Bacau se realizeaza doar in baza unei programari prealabile, realizata prin intermediul serviciului E.ON eBooking: www.eon.ro/programare-online. Masura are in vedere evitarea aglomerarilor in perimetrul magazinului, prin…

- Intr-o perioada atipica, in care existența și activitațile cotidiene au fost puse sub insemnul „distanțarii sociale”, luna Februarie, intitulata si „Luna iubirii si a dansului“, a readus in prim plan iubirea, acest sentiment nobil, scoțandu-ne din zona de confort, prin intermediul sufletului și al emoțiilor,…

- Este fals mesajul aruncat in sufletele celor care cred cu adevarat in Dumnezeu, mesaj potrivit caruia Nietzsche, cu acel „Dumnezeu a murit!”, ar fi un adevarat demolator al Acestuia. Cred ca Nietzsche vorbește mai ales despre moartea lui Dumnezeu in sufletele multora dintre noi. „Dumnezeu a murit! Dumnezeu…