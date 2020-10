Stiri pe aceeasi tema

- Nascut intr-o duminica cu soare din anul 1949, la Timișoara, Mircea Baniciu este o figura aparte in muzica autohtona. Artistul care recent a implinit 71 de ani are un lipici deosebit la public și de fiecare data cand ajunge „acasa“ are parte de un public divers ca varsta, ce savureaza pe deplin piesele…

- Un bebelus a fost nascut in Beirut imediat dupa explozie. Mama se pregatea de nastere cand a avut loc dezastrul. Atat mama, cat si copilul sunt sanatoși, potrvit BBC.O mama din Beirut se pregatea de nastere,chiar inainte ca explozia sa zdruncine orasul si sa provoace atatea distrugeri.Emanuelle se afla…

- O suta de candidați au absentat de la examenul de titularizare susținut la nivelul județului Buzau, iar alți 50 s-au retras din timpul probei scrise, invocand motive personale sau medicale. “In județul Buzau, la proba scrisa din cadrul concursului de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate…

- Cel putin un an, poate chiar doi, coronavirusul va exista in țara noastra, susține Ministrul Sanatații. Potrivit lui Nelu Tataru, la inceputul lunii septembrie vor fi gata rezultatele care vor arata gradul de imunizare a populației la infecția cu Covid-19.

- Rusia are in vedere reducerea cheltuielilor militare, in contextul in care criza pandemiei și prețul scazut al petrolului i-au afectat economia. In documentul publicat de Ministerul rus de Finanțe se propune diminuarea cheltuielilor de stat cu apararea cu 5% intre 2021 si 2023. Propunerea include și …

- Coronavirusul continua sa ucida și nu pare sa țina cont de nimic. De aceasta data, una dintre victimele virusului SARS Cov-2 este o tanara de 35 de ani, care urma sa devina mama pentru a treia oara. Femeia a murit in timp ce se afla la Terapie Intensiva și n-a apucat sa-și vada copilul.