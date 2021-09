A murit vietnamezul supranumit Tarzan, care a trăit 40 de ani în junglă. Ho Van Lang a făcut cancer după 8 ani de civilizație / FOTO

Stiri pe aceeasi tema

- Ho Van Lang, vietnamezul cunoscut drept ”Tarzan din viața reala” pentru ca a trait timp de 40 de ani in jungla, a murit la opt ani dupa ce s-a reintors la civilizație. Lang și tatal sau, Ho Van Thanh, au plecat in jungla in 1972, in timpul razboiului din Vietnam, dupa ce un bombardament al SUA le-a…

- Unul dintre cei mai importanți foști fotbaliști a decedat in urma unei ceremonii cerebrale, a anuntat, miercuri, presa din Belgia, citata de AFP, potrivit Agerpres. Este vorba despre fostul international belgian Wilfried van Moer, finalist la EURO 1980 cu selectionata tarii sale. Wilfried van Moer era…

- Gerd Muller, unul dintre cei mai mari jucatori din istoria echipei Bayern Munchen și a naționalei Germaniei, a murit, duminica, la vârsta de 75 de ani.Supranumit "Bombardierul", Muller a jucat pentru Bayern între 1964 și 1979, reușind în aceasta perioada sa marcheze…

- Ioan Ionescu, fost internațional roman de baschet, a murit la varsta de 65 de ani. Anunțul dispariției ex-sportivului a fost facut de reprezentanții Federației Romane de Baschet (FRB) pe pagina de Facebook. Ioan Ionescu, fost internațional roman de baschet, in varsta de 65 de ani, a murit. Anunțul a…

- Ho Van Lang, 49 de ani, a locuit 41 de ani in jungla alaturi de tatal si fratele lui, dupa ce mama sa a fost ucisa de bombardamentele americane din Vietnam. Familia a renuntat la viata in salbaticie si locuieste de cativa ani intr-un sat.

- Se implinesc 12 ani de cand Michael Jackson, supranumit regele muzicii pop, a murit. Artistul a decedat la 25 iunie 2009, la 50 de ani, chiar in timp ce se pregatea pentru turneul care credea ca ii va relansa cariera.