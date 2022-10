Unul dintre cei mai buni marcatori ai Petrolului, Nicolae Toporan, cu peste 200 de goluri marcate in intreaga sa cariera, a murit la 72 de ani. “Ramas bun, Nicolae Toporan! A plecat dintre noi unul dintre golgheterii de legenda ai Petrolului! Nicolae Toporan, atacantul cu peste 200 de goluri marcate in intreaga sa cariera, s-a stins din viața la varsta de 72 de ani, lasand in urma sa evoluțiile de poveste din anii `70-`80. Nascut pe 19.04.1950 la Dragalina (Calarași), Nicolae Toporan a ajuns la Petrolul in 1975, evoluand in tricoul echipei noastre pana in 1983. In prima divizie a bifat 27 de partide,…