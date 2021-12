A murit unul dintre cei mai mari rugbiști români. A câștigat Cupa Campionilor Europeni Rugby-ul romanesc este in doliu. Fostul jucator și antrenor, Ioan Teodorescu, a murit, a anunțat Federația Romana de Rugby, pe pagina de Facebook. Acesta avea 85 de ani. Ioan Teodorescu a fost campion european cu Grivița Roșie in 1964, echipa cu care a cucerit de patru ori titlu național, dupa care a devenit antrenor. De asemenea, a facut parte din echipa naționala de tineret și apoi de seniori, cu care a participat la turneul din Belgia, in Cupa Pacii, și la cele din Franța și Italia. Postul de baza in echipa era aripa dreapta, dar a jucat și aripa stanga, chiar și in linia a treia. Centru a… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

