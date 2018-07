Stiri pe aceeasi tema

- Este doliu in lumea teatrului și filmului din Romania! Actorul Cornel Garbea, a murit ieri, 13 iulie, insa, vestea trista a fost facuta publica in aceasta dimineața. Regretatul artist este cunoscut publicului pentru activitatea de la Teatrul Mic din Bucuresti, precum si pentru rolurile jucate in mai…

- Actorul Cornel Garbea, cunoscut publicului pentru activitatea de la Teatrul Mic din Bucuresti, precum si pentru rolurile jucate in mai multe filme realizate mai ales in perioada de dinainte de 1990 de catre regizorul Sergiu Nicolaescu, a decedat, la varsta de 90 de ani, a anuntat Uniunea Autorilor…

- Lumea artistica este cutremurata. Doliu in CINEMATOGRAFIA romaneasca. O mare actrița murit in urma cu puțin timp Lumea artistica este cutremurata. Actrița Marina Procopie a murit, vineri, la varsta de 59 de ani. Vedeta era cunoscuta pentru filmul „Adela” din 1985. Marina Procopie a murit vineri, informeaza …

- Regizorul Lucian Pintilie, in varsta de 84 de ani, a murit, miercuri seara, la Spitalul Elias din Bucuresti, a declarat purtatorul de cuvant al unitatii sanitare, dr. Silvius Negoita, potrivit Mediafax.ro.

- Cristian Țopescu a murit astazi, la varsta de 81 de ani. El fusese internat de urgența la Spitalul Elias din București, intr-o stare de sanatate precara. Fostul comentator sportiv suferea de mai multe afectiuni cronice, printre care si diabet. Cristian Topescu are 81 de ani si a fost comentator sportiv…

- Actorul Ilie Gheorghe a murit in noaptea de sambata spre duminica, au declarat pentru AGERPRES reprezentanti ai Festivalului "Shakespeare" de la Craiova. Anuntul a fost facut duminica de Emil Boroghina, directorul fondator al Festivalului International "Shakespeare", inaintea spectacolului sustinut…

- Doliu in lumea academica din Romania. Istoricul Dinu C. Giurescu a murit la 91 de ani. Politician roman, deputat in Parlamentul Romaniei si vicepresedinte al Partidului Conservator, s-a nascut pe 15 februarie 1927, in Bucuresti. A obtinut titlul de doctor in istorie in anul 1968 si a predat la Universitatea…

- Literatura romana a suferit o pierdere imensa odata cu decesul lui Mihai Luca. Profesorul barladean de limba și literatura romana , Mihai Luca, a decedat ieri dimineața, in drum spre București, la varsta de 82 de ani.