A murit un cunoscut actor de la Hollywood - Tragedia s-a petrecut chiar pe platoul de filmare

- Traficul este blocat in aceste momente pe DN1, in județul Brașov, ca urmare a unui grav accident de circulație in care un barbat a murit iar alte cinci persoane au ajuns ranite la spital. Circulația este restricționata intre Beclean și Dridif, la kilometrul 241.

- Un tanar de 22 de ani a murit la locul de munca, dupa ce peste el s-a surpat un mal de pamant. Tragedia s-a produs ieri, dupa-amiaza in comuna Stauceni. La fața locului a intervenit un echipaj al poliției, angajații IGSU și o ambulanța.

- „As dori sa transmit sincere condoleante familiei indoliate pentru pierderea suferita. Dumnezeu sa il odihneasca in pace! Totodata, le doresc insanatosire grabnica celor patru colegi care au fost raniti. Sper ca nu vom mai avea parte de astfel de incidente nefericite. Vreau sa le multumesc salvatorilor…

- Barbatul era la pescuit impreuna cu familia și cațiva prieteni. Unchiul sau, in varsta de 58 de ani, pescuia pe marginea raului. La un moment dat, a sarit in apa ca sa-și recupereze undița și nu s-a mai putut intoarce. Nepotul lui a incercat sa-l salveze, iar curentul i-a tras și i-a inecat pe amandoi.Trupul…

- Tragedia s-a petrecut in urma impactului dintre o autoutilitara și un autoturism. Doua persoane au murit și una a fost transportata de urgența la spital.“Salvatorii de la Garda de intervenție Slobozia au intervenit cu o autospeciala de stingere cu apa și spuma, o autospeciala pentru descarcerare și…

- George Clooney si alte vedete de la Hollywood au anuntat luni lansarea unui program educativ conceput sa pregateasca elevii de liceu din Los Angeles provenind din medii defavorizate sau din rindul minoritatilor pentru a urma cariere in industria cinematografica. Programul, care va fi sponsorizat de…

- Tinerii morti in cumplitul accident de la Medgidia, de sambata spre duminica noaptea, au fost Live, pe Facebook, inainte de tragedie.Cei doi au murit pe loc dupa ce masina condusa cu viteza a spulberat mai multi copaci situati pe un damb din zona.In urma impactului deosebit de violent, care a avut loc,…