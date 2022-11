Stiri pe aceeasi tema

- Un urs panda donat de China Taiwanului in urma cu 14 ani, in timpul unei perioade diplomatice mai relaxata intre cele doua parți, a murit, sambata, dupa ce a suferit o serie de atacuri cerebrale, a anunțat gradina zoologica din Taipei. Tuan Tuan și partenera sa, Yuan Yuan, ale caror nume inseamna „unitate”…

- China și-a intensificat activitațile militare in jurul Taiwanului, pe care il considera "provincia sa separatista", de cand președintele Camerei Reprezentanților din SUA, Nancy Pelosi, a condus o delegație in aceasta țara insulara cu peste 24 de milioane de locuitori in luna august. China considera…

- Taiwan cere ajutor veterinarilor chinezi pentru a trata un urs panda care s-a imbolnavit grav. Tuan Tuan a fost daruit de Beijing gradinii zoologice din Taipei, in perioada in care relațiile nu erau conflictuale.

- Avioanele de lupta sau dronele chineze care patrund in spațiul aerian teritorial al Taiwanului vor fi considerate un „prim atac”, a avertizat miercuri ministrul apararii din Taiwan, in timp ce insula incearca sa-și intensifice apararea ca raspuns la presiunea militara a Beijingului, noteaza CNN . Ministrul…

- Avioanele de vanatoare sau dronele chinezești care vor patrunde in spațiul aerian teritorial al Taiwanului vor fi considerate un „prim atac” al Beijingului, a avertizat miercuri ministrul taiwanez al Apararii, in timp ce insula incearca sa iși intensifice apararea ca raspuns la presiunile militare ale…

- SUA urmeaza sa ajute Taiwanul ”sa se apere singur”, in eventualitatea unei invazii declanșate de China, fara sa-și ia angajamentul trimiterii de trupe pe insula, spune secretarul american al Apararii, Lloyd Austin, relateaza AFP, citata de News.ro . ”Ne consacram ajutarii Taiwanului sa-si dezvolte capacitatea…

- Ministerul Apararii taiwanez a anuntat sambata ca a detectat 21 de avioane si cinci nave chineze actionand in jurul Taiwanului, in contextul in care China isi continua exercitiile militare in apropierea insulei, transmite Reuters, informeaza AGERPRES . Ministerul citat a mentionat ca niciun avion chinez…

- Administratia de la Beijing a avertizat, miercuri, ca va aplica "masuri de forta" in cazul interferentelor Canadei in Taiwan, in contextul in care o delegatie de parlamentari canadieni intentioneaza sa se deplaseze la Taipei pentru a explora oportunitati