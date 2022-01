A murit Thich Nhat Hanh, unul dintre cei mai influenți călugări budiști Unul dintre cei mai influenti calugari budisti din lume, Thich Nhat Hanh, activist pentru pace care în 1960 a devenit cunoscut drept un oponent al razboiului din Vietnam, a murit sâmbata, la vârsta de 95 de ani, înconjurat de discipolii sai în templul din Vietnam unde a început calatoria sa spirituala, a anuntat organizatia sa, relateaza Reuters si AFP.



Thich Nhat Hanh "a murit în pace" la templul Tu Hieu din orasul Hue, centru al budismului vietnamez, a anuntat organizatia sa pe contul de Twitter al celui care a facut cunoscut conceptul…

Sursa articol: hotnews.ro

