A murit tatăl senatorului Călin Matieș. Dumnezeu să îl odihnească în pace! “De astazi lumea mea și a familiei mele este mai mica, mai trista…Sfaturile, povețele și imaginea tatalui meu raman insa mai departe adanc infipte in inimile noastre. Iți mulțumim pentru ceea ce suntem, TATA! Multe dintre realizarile noastre ți se datoreaza și ție…Este trist, dureros, dar ințelegem ca acesta este drumul vieții și acum a vrut Domnul sa te cheme la El. Drum lin spre Ceruri, iubite TATA! Priveghiul celui care a fost GHEORGHE MATIEȘ va avea loc astazi și luni de la ora 18.00 la Capela din Comuna Santimbru, iar inmormantarea va avea loc Marți, 22.11.2022, la o ora ce va fi stabilita… Citeste articolul mai departe pe proalba.ro…

Sursa articol si foto: proalba.ro

