A murit Sinéad O’Connor! Cântăreața avea doar 56 de ani Sinead O’Connor a murit la varsta de 56 de ani. Acum cațiva ani, cantareața dezvaluia ca se lupta cu depresia de 15 ani și a trecut prin mai multe tentative de suicid de-a lungul anilor. Mai mult, Sinead O’Connor era devastata dupa ce fiul ei de 17 ani s-a sinucis. Moartea lui Sinead O’Connor vine la mai bine de un an de zile de cand Shane, fiul ei in varsta de 17 ani, s-a sinucis in ianuarie 2022, la scurt timp dupa ce a fugit din spital. La momentul respectiv, cantareața, care și-a schimbat numele in 2018 in Shuhada’ Sadaqat, cand a trecut și la islam, iși petrecea timpul intre comitatul Roscommon,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cantareata de origine irlandeza Sinead O’Connor, cunoscuta pentru hitul „Nothing Compares 2 U”, a decedat la varsta de 56 de ani, informeaza miercuri Reuters, care citeaza Irish Times. O’Connor – care a avut un palmares de zece albume, iar Nothing Compares 2 U a fost single-ul nr. 1 pe plan mondial…

- Sinead O'Connor, legenda a muzicii irlandeze, a murit la varsta de 56 de ani, dupa ce ani de zile s-a luptat cu probleme de sanatate mintala. In ianuarie 2022, cantareața și-a pierdut fiul de 17 ani, iar la acea vreme a transmis un mesaj tulburator: „Am decis sa-l urmez. Nu are rost sa traiesc fara…

- Lumea muzicii este in doliu! Cantareața de origine irlandeza Sinead O’Connor a incetat din viața la varsta de 56 de ani. Artista a fost cunoscuta pentru pentru hitul sau „Nothing Compares 2 U”. Vestea morții artistei vine la un an și jumatate dupa decesul fiului sau Shane, la doar 17 ani. La acel moment,…

- Cantareața irlandeza Sinead O’Connor a murit la varsta de 56 de ani, a anunțat miercuri publicația The Irish Times, potrivit Reuters. Decesul artistei vine la circa un an și jumatate dupa ce fiul ei, Shane, in varsta de 17 ani, s-a sinucis in ianuarie 2022. Cantareața a devenit celebra in intreaga lume…

- Cantareata irlandeza Sinead O’Connor, cunoscuta pentru hitul sau „Nothing Compares 2 U”, a murit la varsta de 56 de ani, au anunțat miercuri seara publicațiile The Irish Times și Daily Mail.Decesul artistei vine la circa un an și jumatate dupa ce dupa ce fiul ei, Shane, in varsta de 17 ani, s-a sinucis…

- Creaționiștii biblici accepta relatarea din Cartea Facerii (Geneza), potrivit careia Dumnezeu a creat Lumea in 6 zile, pe cand adepții creaționismului științific cred ca un Creator a facut tot ce exista, dar resping ideea celor 6 zile ca fiind relatarea istorica a procesului, potrivit lovendal.ro. Creationistii…

- Președinții Klaus Iohannis și Maia Sandu se afla pe lista șefilor de stat care au fost invitați la Londra sa asiste la Incoronarea Regelui Charles al III-lea. Momentul principal al ceremoniei va avea loc in ziua de sambata, 6 mai 2023. Cu prilejul acestei vizite in Anglia, președinții Romaniei și Republicii…