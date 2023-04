Specialiști Prima

Cu uimire nătângă am văzut la tembelizor cum se scrijelește pe burtieră meseria asta, bună de nomenclator sau de clasor. Nește agramați sau nește fotbaliatori de divizia B spre Promoție (Onoare și Promoție erau cele două divizii de amatori adevărați ale Capitalei. Primele patru din Onoare intrau parcă în Divizia C). Un ins dezolant de […] The post Specialiști Prima… [citeste mai departe]