- Este doliu in presa din Romania dupa moartea lui Florin Bratescu, cel care a fost primul prezentator barbat din istoria Romaniei. A murit Florin Bratescu, celebrul jurnalist al TVR, care a fost și primul barbat prezentator din istoria țarii noastre. De asemenea, regretatul jurnalist a fost si primul…

- Accident mortal, ieri-seara, pe raza localitatii Ciula Mare, din judetul Hunedoara, dupa ce un sofer a pierdut controlul masinii, care s-a rasturnat si a lovit un cap de pod. Miercuri, in jurul orei 20.20, Poliția Orașului Hațeg a fost sesizata despre incidentul rutier. In accident a fost implicat un…

- Un accident mortal s-a produs, in urma cu cateva ore, in Valcea. Un barbat a murit, dupa ce a fost calcat de tren. Acesta a vrut sa traverseze calea ferata neregulamentar, iar gestul teribilist l-a costat viața. Medicii nu au mai putut sa ii salveze viața.

- Comunicat de presa, Serviciul de Ambulanța Județean (SAJ): Astazi la ora 9.07, Dispeceratul SAJ Vrancea a primit o solicitare pentru o persoana inconștienta in Adjud, cu traumatism prin strivire sub un palet de materiale. La solicitare a fost alocat un echipaj medical de urgența SAJ tip B 2, in ajutorul…

- Un barbat de 42 de ani a murit dupa ce s-a aruncat intre vagoanele unui tren aflat in mers, la Plostina. Omul se așezase inițial in fața locomotivei, dar s-a retras cand conducatorul locomotivei l-a atentionat sa paraseasca sinele.