A murit Paul Matters, fost basist al trupei AC/DC

- Paul Matters, basistul care a renuntat la muzica dupa ce a fost dat afara din AC/DC, a murit. Acesta s-a alaturat trupei in 1975, dupa albumul „High Voltage”, cand l-a inlocuit pe Larry Van Kriedt, dar a fost eliminat din trupa in doar cateva saptamani, noteaza Mediafax.Moartea lui Paul Matters…

- Chitaristul și fondatorul trupei Van Halen, Eddie Van Halen (foto), s-a stins din viața la 65 de ani, dupa o batalie de peste 10 ani cu cancerul, anunța presa de peste Ocean.Potrivit unor surse apropiate artistului, acesta a murit marți, la spitalul St.

- "Tatal meu, Edward Lodewijk Van Halen, a pierdut lunga si dificila lupta cu cancerul in aceasta dimineata", a scris Wolf Van Halen pe Twitter. Figura a hard rock-ului anilor 1980, devenit celebru cu melodia "Jump" vanduta in milioane de exemplare in toata lumea, grupul Van Halen a fost infiintat in…

- Lee Kerslake, cunoscut ca baterist al trupei Uriah Heep si colaborator al lui Ozzy Osbourne, cu care a inregistrat doua albume, a murit sambata la varsta de 73 de ani din cauza unui cancer la prostata.Ken Hensley, fost claviaturist al Uriah Heep, a anuntat pe Facebook: „Lee Kerslake, prietenul…

- Basistul Ian Mitchell, membru al trupei Bay City Rollers, a murit la varsta de 62 de ani, potrivit unui mesaj publicat pe pagina de Facebook a grupului britanic, potrivit news.ro.Bay City Rollers, cu single-uri de succes ca „Saturday Night” si „Bye Bye Baby”, a fost fenomen al anilor 1970 in Marea…

- Traian Balanescu, fondatorul trupei Vama Veche, a murit in dimineața zilei de 28 august. Anuntul trist a fost facut de actorul Ovidiu Niculescu pe pagina personala de Facebook. Traian a fost și pianistul celebrei trupe.”Uneori așa imi vine sa urlu la cer cand rapește oameni speciali și talentați inainte…

- Gabriel Lautaru traiește un coșmar dupa ce o persoana draga lui a murit recent. Din pacate, virusul i-a pus capat vieții. Ex-solistul trupei Boombastic este profund indurerat. Gabriel, fost component al trupei Boombastic, in doliu. Criza nervoasa in online Gabriel Lautaru iși plange durerea, dupa ce…

