- Nelu Ploieșteanu s-a stins din viața in aceasta dimineața. Vestea cutremuratoare a fost data de Liviu Vasilica pe rețelele de socializare. Regretatul cantareț avea plamanii afectați in proporție de 70% și refuzase inițial sa fie internat in spital. Iata de ce a murit marele artist!

- Doliu la CERONAV S a stins din viata prima profesoara de engleza maritima din cadrul institutiei, Georgeta Albu. Aceasta a pus bazele invatamantului in CERONAV alaturi de colegii ei.Anuntul decesului a fost facut pe Facebook."Ceronav a fost cladit si din oameni inimosi, profesionisti care au crescut…

- Lumea filmului din Republica Moldova l-a pierdut unul din cei mai cunoscuți operatori și regizori. S-a stins din viața Vlad Ciurea. Unul din cei mai cunoscuți regizori și operatori de cinema din Republica Moldova s-a stins din viața. Profesorul, Maestrul Emerit al Artei, laureat al Premiului Național…

- Magistratul Vanghelita Tase, fosta judecatoare a Curtii de Apel Constanta, a incetat din viata.Vestea a fost transmisa chiar de catre purtatorul de cuvant al instantei, judecatoare Alina Gabriela Jurubita:"Colectivul Curtii de Apel Constanta a primit cu profund regret vestea incetarii din viata a doamnei…

- Noul flagel, numit COVID-19, face victime din ce in ce mai mult. Daca in urma cu cateva zile aflam vestea morții actorului Bogdan Stanoevici, astazi aflam despre decesul altui artist. Dupa o lupta cu virusul, timp de o saptamana, pictorul Viorel Nimigeanu a decedat intr-un spital din București. Pictorul…

