- Un copilaș de doar 6 ani din Carei, Silaghi Deniel, a decedat aseara (joi, 23 august) intr-un spital din Cluj-Napoca. Copilul suferea de leucemie, scriu jurnaliștii de la Opiniedecarei.com. Recent, Deniel a fost diagnosticat cu o forma agresiva de leucemie. Cu toata mobilizarea familiei, a careienilor…

- Doua persoane au murit, iar alte patru au fost ranite, marți, dupa ce doua mașini s-au ciocnit pe centura orașului Timișoara, iar apoi s-au rasturnat, transmite corespondentul MEDIAFAX.Accidentul rutier a avut loc, marți, pe centura orașului Timișoara. Potrivit reprezentanților Inspectoratului…

- Noua persoane au murit in Serbia din data de 17 iule din cauza virusului West Nile (Nilul de Vest) fiind raportate in total 102 cazuri incepand de luna trecuta, au informat miercuri autoritatile medicale ale tarii citate de EFE. Cinci persoane au murit la Belgrad si alte doua cazuri letale…

- Cu o oferta mult mai consistenta de apartamente, Bucurestiul se distinge de orasele regionale precum Cluj-Napoca si Timisoara prin faptul ca ofera si cateva optiuni mai accesibile de achizitie, iar in unele cartiere exista si preturi de sub 1.000 de...

- Taragotistul Dumitru Farcas a murit in noaptea de 6 spre 7 august 2018, intr-un spital din Cluj-Napoca, unde se afla internat pentru o interventie. Potrivit directorului Casei de Cultura a Studentilor, Flavius Milasan, unde Dumitru Farcas era consultant artistic, acesta a murit in urma unui infarct.…

- Trei persoane au murit, miercuri, dupa ce mașina in care se aflau a intrat intr-un TIR, pe drumul care leaga Timișoara de Lugoj, in județul Timiș, transmite corespondentul MEDIAFAX. La ora transmiterii acestei știri, traficul rutier este blocat pe ambele sensuri de mers, in zona producerii accidentului...

- Fostul primar al orasului Targoviste din perioada 2008-2014, Gabriel Boriga, va ocupa functia de manager sportiv la CSM Steaua Bucuresti Eximbank, formatie de baschet care a pierdut finala LNBM cu CSU Oradea, scor 1-3, la finalul sezonului

- O aeronava MiG 21 Lancer, din cadrul Bazei 86 Aeriana Fetesti, s-a prabusit astazi, in jurul orei 13.30, la aproximativ 10 km nord de locatia bazei aeriene. Mii de oameni se aflau in zona si participau la evenimentele dedicate Zilei Portilor Deschise, la Baza 86 Aeriana „Locotenent aviator Gheorghe…