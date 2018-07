Stiri pe aceeasi tema

- De ce a murit Marius Ancuța. Comentatorul sportiv slabise enorm, in ultimele clipe de viața. Marius Ancuța, celebrul comentator sportiv de snooker și fost soț al Ralucai Moianu, a murit astazi la varsta de 50 ani. Ancuța a suferit de o forma de cancer, iar in ultimele doua luni slabise enorm. Teribila…

- Fostul sau sot al Ralucai Moianu, Marius Ancuta, a murit la varsta de 50 de ani. Marius Ancuța era unul dintre cei mai apreciati comentatori sportivi și nimeni nu știa sa fi suferit de vreo boala grava. Marius Ancuta este fostul sot al indragitei prezentatoare Raluca Moianu. Teribila veste a mortii…

- A murit Marius Ancuta, comentatorul EuroSport specializat in snooker. Sotul Ralucai Moianu era si medic stamotolog si avea un club de biliard si snooker in Bucuresti. „Din noiembrie…decembrie, ianuarie, februarie, martie, aprilie, mai, iunie, iulie…tot il incurajam, vorbeam cu el zi de zi… – Marius,…

- Prezent de șase ori in finala Campionatului Mondial de Snooker (fara sa triumfe vreodata), Jimmy White este unul din personajele care da culoare acestui sport. Ajuns la 56 de ani, Jimmy joaca in continuare din placere, iar in ceea ce privește CM de la Crucible (aflat in desfașurare) acesta il vede ridicand…